Еще на четырех станциях пражского метро появился интернет

Пражане и туристы теперь могут использовать высокоскоростную сеть LTE, которую создают три крупнейших чешских мобильных оператора совместно с CETIN, на участке линии C между станциями метро «Музеум» и «Надражи Голешовице».

В общей сложности к интернету сейчас можно подключиться на 16 станциях метро и в смежных туннелях на линиях А и С. Это участки «Боржиславка» — «Немоцнице Мотол» (четыре станции), «Музеум» — «Розтылы» (восемь станций) и недавно запущенный отрезок «Музеум» — «Надражи Голешовице».

Все заинтересованные стороны, в том числе администрация Праги и Транспортное предприятие столицы, хотят завершить покрытие сигналом LTE всех станций пражского метро к концу 2021 года. К концу марта следующего года интернет должен заработать еще на 16 станциях. Стоимость проекта оценивается в 500 млн крон.

Источник: czechcrunch.cz