Чешская почта до 2025 года уволит 7 тысяч человек

Несмотря на то, что Чешская почта планирует уволить до семи тысяч сотрудников к 2025 году, это не повлияет на качество, комфорт и доступность услуг. Об этом в пятницу утром после переговоров с руководством Чешской почты заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

«План предусматривает, что к 2021 году предприятие будет прибыльным. Персонал будет сокращен, некоторые услуги будут заменены торговыми автоматами, но ничего не изменится с точки зрения качества, комфорта и доступности», - заверил министр внутренних дел.

Чешская почта ранее сообщала, что в рамках реструктуризации она планирует уволить около семи тысяч сотрудников к 2025 году.

«Сейчас, когда безработица сократилась, мы даже не можем найти сотрудников. Изменения уже происходят», - пояснил Роман Кнап, директор Чешской почты.

Чтобы получить прибыль, предприятие также планирует продать часть своих активов. В частности, Чешская почта готовит к продаже часть своей штаб-квартиры на улице Йиндржишска в Праге.

Премьер-министр Андрей Бабиш пообещал после переговоров, что государство погасит задолженность перед Чешской почтой. «Я думаю, что перспективы и планы менеджмента ясны. Государство должно 3,3 млрд крон Чешской почте, и я надеюсь, что она получит эти деньги в следующем году», - сказал Бабиш.

Источник: novinky.cz