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Прага закроет Либенский мост на два года

Прага закроет Либенский мост на два года

Марина Комарова 780 0
Либенский мост в Праге сносить не будут: городская администрация решила его отремонтировать и расширить. Стоимость работ оценивается в 2 млрд крон. Из-за реконструкции моста автомобильное движение между районами Палмовка и Голешовице будет закрыто примерно на два года.
Прага закроет Либенский мост на два года
«Весь проект обойдется в сумму до 2 млрд крон. Один только ремонт моста будет стоить полмиллиарда, и мы хотели бы завершить работы в 2024 году», — сказал заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.
 
По его словам, ситуацию частично поможет решить пешеходный мост из Голешовиц в Карлин. Он будет построен к концу 2021 года. «Но на нем не будет трамваев или автомобилей», — пояснил чиновник.
 
С самого начала новое руководство Праги заявило, что выступает против сноса Либенского моста. Был объявлен тендер на его реконструкцию. Условия оказались слишком строгими, в конкурсе согласилась участвовать только одна компания, и в итоге тендер был отменен.
 
Сейчас проводится новый отбор генподрядчиков, и 18 компаний уже проявили интерес к реализации проекта, заявил заместитель мэра. «Мы обсуждали проект с компаниями все лето. Мы хотим, чтобы победитель был выбран к июню 2020 года», — добавил Шейнгерр.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
мост Прага строительство транспорт Автомобили
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