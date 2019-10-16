Отделениям по трудоустройству могут разрешить проверять семьи, получающие пособие на жилье

В Чехии семейные пары зачастую обманывают государство, чтобы получать ежемесячное пособие на арендованное или собственное жилье. Депутаты предложили устранить этот пробел в законодательстве.

Ситуация обычно выглядит так: в семье один из супругов имеет хороший финансовый доход, и, чтобы второй смог получать пособие, оформляет «прописку» у родителей или в другой квартире. Участник пары, который зарабатывает мало или заботится о детях, получает право на выплату пособия от государства. В настоящее время такую финансовую компенсацию получают около 200 тысяч чешских семей.

Депутаты чешского парламента в ближайшее время обсудят поправки к закону о государственной социальной поддержке. Так, глава комитета по социальной политике Яна Пастухова (ANO) предложила, чтобы бюро по трудоустройству могли проводить проверки в семьях, получающих пособия, и в случае выявленных нарушений запрашивать необходимые документы. Министерство труда и социальных дел с такой идеей не согласно.

«Типичный пример — мать с двумя детьми и папа, который зарабатывает деньги и целенаправленно меняет свое постоянное место жительства, чтобы жена имела право на жилищное пособие. Мое предложение приветствуют отделения по трудоустройству», — сказала Пастухова.

На практике это будет означать, что каждый заявитель на получение жилищного пособия должен будет подписать согласие с тем, что чиновники смогут проверить, живут ли в квартире другие экономически активные лица.

«Есть значительный риск того, что новая процедура будет требовать административных усилий и поставит под угрозу выплату пособий», — сказал Вит Лесак, директор организации Platforma pro sociální bydlení.

По его словам, законопроект может быть истолкован таким образом, что власти начнут проводить расследования по всем направлениям. По его словам, неясно, как трудовые ведомства смогут организовать проверку десятков тысяч домашних хозяйств.

«Сегодня, даже если есть обоснованные сомнения, у Бюро по труду нет законной возможности для проверок. Это неправильно», — отметила представительница партии «Пираты» Олга Рихтерова.

Источник: novinky.cz