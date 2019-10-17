За нарушение правил парковки в синих зонах автомобили будут эвакуировать

В течение трех месяцев по решению администрации Праги за соблюдением правил парковки дополнительно проследят 20 сотрудников полиции. В их распоряжении будут девять новых эвакуаторов. Сейчас водителям обычно выписывают штраф.

Изначально администрация чешской столицы просила выделить 16 полицейских патрулей и дополнительно 16 эвакуаторов для этой деятельности, сообщил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.

Десятки людей ежедневно обращаются к полицейским из-за нарушений правил парковки в синих зонах, которые предназначены для резидентов. Занимать их без ограничения могут люди с действующим разрешением на парковку, которое выдается на основе постоянного проживания в данной области и подтверждения права пользования автомобилем (владение, договор аренды или лизинга и т.д.), владения недвижимостью в этой области или расположения в ней юридического/физического адреса компании. Остальные могут парковаться в синей зоне лишь ограниченное время с оплатой через приложение «Виртуальные парковочные часы» (парковочных автоматов в этой зоне не предусмотрено).

«Через три месяца мы проанализируем работу патрулей и решим, будет ли запрос заместителя мэра по транспорту удовлетворен полностью», — отметил глава пражского полицейского ведомства Эдуард Шустер.

Так называемые синие зоны были впервые введены в 1996 году в Праге 1. Впоследствии они были распространены на всю Прагу 1, 2, 3 и 7 и часть Праги 16, 4, 5, 6 и 8. Прага 9 и 10 планируют внедрить их в будущем.

Источник: novinky.cz