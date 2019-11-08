Депутаты ужесточили требования к риелторам

Согласно новым правилам, маклеры должны будут иметь степень бакалавра в одной из следующих областей: право, экономика, финансы, маркетинг или строительство. Альтернативной может стать высшее профессиональное образование или среднее образование со сдачей единого государственного экзамена при условии трехлетнего опыта работы.
Таким образом, риелторская деятельность перестанет относиться к так называемому свободному предпринимательству и станет предпринимательской деятельностью, связанной с профессиональной квалификацией.
Законопроект обяжет агентов по недвижимости явным образом сообщать клиентам размер комиссионных и лишат риелторов возможность брать комиссию и с продавца, и с покупателя.
Теперь законопроект предстоит рассмотреть Сенату.
Источник: novinky.cz