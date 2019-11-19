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Прага официально вернула себе Голешовицкий рынок

Прага официально вернула себе Голешовицкий рынок

Александра Кириченко 489 0
Городской суд Праги утвердил вердикт окружного суда Праги 7, рассматривавшего многолетний спор городских властей и фирмы Delta center — арендатора рынка в районе Голешовице. Компанию обязали выплатить долг по аренде в 246 млн крон и в течение 30 дней очистить территорию. Решение суда вступило в законную силу.
Фото: ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]
Прага официально вернула себе Голешовицкий рынок

Тяжба длилась семь лет. В пресс-релизе пражского магистрата отмечается, что город вернет рынок в свое распоряжение в начале следующего года, к его 125-летию.

Как рассказал после заседания заместитель столичного мэра Павел Выганек, компания, называвшаяся тогда Delta Climatizer, арендовала территорию в 1995 году сроком на 50 лет. Фирма обещала инвестировать в развитие объекта, но не сделала этого. «Постепенно территория превратилась в заброшенное место, его символом стали продажа фейковых товаров и проституция», — отметил чиновник. 

Столичные власти разорвали договор в 2012 году и потребовали у компании погасить долги по аренде и выселить субарендаторов, но этого не произошло. С тех пор началось многолетнее судебное разбирательство, в течение которого арендная плата переводилась на специальный счет суда. К текущему моменту там накопилось 170 млн крон, которые теперь будут выплачены городу.

Пражские власти готовятся постепенно реконструировать рынок, превратив его в гастрономическое и культурное пространство. Проект готовит Институт планирования и развития в сотрудничестве с компаниями-консультантами. «В ходе исследования будут получены рекомендации, как реконструировать отдельные залы таким образом, чтобы рынок в это время продолжал жить. Сейчас ведутся подготовительные работы по облагораживанию общественного пространства и готовятся проекты реконструкции первых пустующих зданий», — рассказал Выганек.

На Голешовицком (Пражском) рынке соседствуют продажа продовольственных и промышленных товаров (в основном из Китая), магазин электроники Alza, клубы Jatka 78 и SaSaZu и бордель Showpark.

Источник: Praha.eu

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