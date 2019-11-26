Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.5
USD
23.15
RUB
0.36
UAH
0.96
Энциклопедия Карта Погода
09d 5 °C
Прагу и Бероун соединит 25-километровый тоннель

Прагу и Бероун соединит 25-километровый тоннель

Дмитрий Иволга 78 0
Комиссия Министерства транспорта одобрила проект строительства железнодорожного тоннеля, который соединит пражский Смихов с городом Бероун Среднечешского края. Это будет самый длинный железнодорожный тоннель в стране, и его строительство ранее предварительно оценивали в 50 млрд крон.
Прагу и Бероун соединит 25-километровый тоннель

Администрация железнодорожной инфраструктуры (SŽDC) сообщила, что рассматривалось три варианта тоннеля и в итоге был выбран наиболее длинный. Другие варианты предполагали убрать под землю пути между Радотином и Бероуном или Радотином и Ржевнице.

Строительство так называемого тоннеля C-I планируют начать в 2028 году. При реализации проекта будет проложена новая трасса общей протяженностью 26,3 км. 

Через тоннель планируют пустить поезда дальнего следования и экспрессы. Они смогут разгоняться до 200 км/ч и преодолевать путь между Главным вокзалом и Бероуном на 30 минут быстрее, чем сейчас. Региональные поезда продолжат ходить по нынешней трассе. Их расписание может быть усилено.

Сейчас самым длинным железнодорожным тоннелем в Чешской Республике является Эйповицкий, соединяющий Плзень и Рокицаны. Его длина – более 4 км, а открыли объект около года назад.

Источник: aktualne.cz 

Рассказать всем:
Темы
Среднечешский край Чешские железные дороги поезда тоннель Прага
Читайте
по теме 
Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии
27.06.2019 15:54 Культура
Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии
4975 0
Звонки по телефону за рулем будут отслеживаться дронами
23.01.2019 14:26 Общество
Звонки по телефону за рулем будут отслеживаться дронами
1431 0
В Праге и Среднечешском крае станет чище питьевая вода
04.10.2018 12:31 Общество
В Праге и Среднечешском крае станет чище питьевая вода
2858 0
Среднечешский край выпустил путеводитель по маршруту популярной игры
31.07.2018 16:24 Общество
Среднечешский край выпустил путеводитель по маршруту популярной игры
1859 0
Последние новости:
25
ноября
В Праге могут поставить памятник власовцам, посольство РФ против
25.11.2019 20:21 Политика
В Праге могут поставить памятник власовцам, посольство РФ против
421 0
Из сокровищницы в Дрездене украли драгоценности на 1 млрд евро
25.11.2019 15:46 Общество
Из сокровищницы в Дрездене украли драгоценности на 1 млрд евро
931 0
В Брно нетрезвая иностранка вломилась в квартиру и приняла чужого младенца за своего
25.11.2019 15:09 Общество
В Брно нетрезвая иностранка вломилась в квартиру и приняла чужого младенца за своего
753 0
Крупнейший в Праге каток под открытым небом начнет работу 29 ноября
25.11.2019 13:19 Спорт
Крупнейший в Праге каток под открытым небом начнет работу 29 ноября
714 0
Организатор Flash Film Festival в Праге Армен Ананикян: «Не идите в актеры, это неблагодарная профессия»
25.11.2019 12:00 Интервью
Организатор Flash Film Festival в Праге Армен Ананикян: «Не идите в актеры, это неблагодарная профессия»
321 0
Чехи назвали Гавела лучшим президентом за последние 30 лет
25.11.2019 09:02 Политика
Чехи назвали Гавела лучшим президентом за последние 30 лет
393 0
Крышу «Люцерны» можно вновь посетить накануне Рождества
25.11.2019 10:30 Культура
Крышу «Люцерны» можно вновь посетить накануне Рождества
824 0
24
ноября
Главную елку страны установят на Староместской площади в ночь на 26 ноября
24.11.2019 20:47 Общество
Главную елку страны установят на Староместской площади в ночь на 26 ноября
900 0
22
ноября
Цены для русскоговорящих и англоязычных клиентов стали завышать чаще
22.11.2019 15:05 Экономика
Цены для русскоговорящих и англоязычных клиентов стали завышать чаще
1651 1
Прага обошла по качеству жизни Нью-Йорк, а Брно — Москву
22.11.2019 13:20 Общество
Прага обошла по качеству жизни Нью-Йорк, а Брно — Москву
2824 1


Мобильная версия