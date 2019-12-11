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В Чехии разместится офис нового европейского космического агентства

В Чехии разместится офис нового европейского космического агентства

Александра Кириченко 123 0
С 2021 года в Праге будет находиться офис нового Агентства Европейского Союза по космической программе (EUSPA). Он возникнет за счет расширения GSA — организации, которая управляет спутниковой системой «Галилео».
Фото: ESA
В Чехии разместится офис нового европейского космического агентства

Как сообщили на пресс-конференции представители Министерства транспорта, в результате нынешний штат организации будет расширен со ста человек до 700. Кроме «Галилео», из Чехии будет управляться система спутникового мониторинга Земли «Коперник». Также здесь будет вестись подготовка спутниковой телекоммуникационной системы Govsatcom.

В этом году Евросоюз предложил расширить семилетний бюджет своей космической программы на 30%, до 16 млрд евро. Чешское правительство в свою очередь одобрило инициативу Министерства транспорта повысить инвестиции в космическую деятельность до 1,205 млрд крон ежегодно.

В Чехии в космической программе участвует около 50 компаний. 

Источник: aktualne.cz 

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Темы
космос Прага Евросоюз наука
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