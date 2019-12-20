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Услуги Чешской почты подорожают с Нового года

Услуги Чешской почты подорожают с Нового года

Дмитрий Иволга 70 0
С 1 января 2020 года станут дороже, например, почтовые переводы типа A и С и отправка ценных и заказных писем. Тарифы для обычных писем изменятся в феврале.
Услуги Чешской почты подорожают с Нового года

Так, как сообщило Чешское телекоммуникационное ведомство, которое утверждает тарифы, отправка заказного письма весом до 50 граммов станет стоить 47 крон вместо 44, ценное письмо такого же веса можно будет отправить за 55 крон.

Перевод суммы до 5000 крон по платежке типа A будет стоит 39 крон, наложенный платеж — 48 крон. 

С февраля 2020 года начнут действовать два разных тарифа для обычных писем в зависимости от скорости доставки. Появится доставка в приоритетном режиме (на следующий день) стоимостью 26 крон для отправлений легче 50 граммов. Для приоритетного режима будут использоваться марки с символом «А». Более медленная доставка в эконом-режиме с маркой «B» обойдется в привычные 19 крон.

Напомним, что Чешская почта сейчас относится к убыточным предприятиям, но намерена в результате реструктуризации выйти в плюс к 2021 году. В течение шести лет почта планирует уволить семь тысяч работников из нынешних 30 тысяч.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
Чешская почта почта
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