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1 января магазины в Чехии снова будут закрыты

1 января магазины в Чехии снова будут закрыты

Александра Кириченко 1132 0
В первый день нового года не будут работать магазины площадью от 200 кв.м. Это связано с государственным праздником – Днем восстановления независимого чешского государства.
1 января магазины в Чехии снова будут закрыты

Накануне, 31 декабря, магазины будут работать, но закроются раньше, чем обычно. Сетевые супермаркеты закроются в 17-18 часов.

Напомним, в 2016 году в Чехии вступил в силу закон, который ограничивает продажу товаров в праздничные дни. Закрыты должны быть все торговые точки общей площадью свыше 200 кв. метров. Работать в эти дни могут автозаправочные станции, аптеки, магазины в аэропорту, на вокзалах и в больницах.

Работу кафе и ресторанов данный закон не регулирует, и многие такие заведения в Праге будут открыты 1 января после полудня.

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Темы
Прага Новый год рестораны магазины праздники
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