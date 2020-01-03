Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.34
USD
22.68
RUB
0.37
UAH
0.96
Энциклопедия Карта Погода
04n 5 °C
В самолет ČSA ударила молния, пассажиры прибыли в Прагу с опозданием

В самолет ČSA ударила молния, пассажиры прибыли в Прагу с опозданием

Марина Комарова 1381 0
Инцидент произошел во время посадки в Бейрутском международном аэропорту Ливана. Авиакомпания сейчас определяет степень повреждения самолета.
В самолет ČSA ударила молния, пассажиры прибыли в Прагу с опозданием

В самолет ČSA ударила молния во время посадки в аэропорту Бейрута. В результате в четверг 132 пассажира ждали несколько часов, чтобы вылететь в Чехию на самолете Boeing 737-800.

«Мы устанавливаем степень повреждения воздушного судна, самолет в настоящее время находится в Бейруте», - сказал Томаш Брейха, представитель пресс-службы ČSA. «В конечном итоге рейс пришлось отменить, и пассажиры были перенаправлены на другие маршруты», - добавил он.

«После долгого ожидания нас разбросали по другим рейсам. Я летела в Прагу через Катар. Общая задержка составит около 24 часов », - рассказала одна из пассажирок.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Прага самолёт
Читайте
по теме 
В Праге и Брно рождественское печенье можно подарить нуждающимся
03.01.2020 15:53 Общество
В Праге и Брно рождественское печенье можно подарить нуждающимся
174 0
В прошлом году 550 человек погибли на чешских дорогах
03.01.2020 12:00 Общество
В прошлом году 550 человек погибли на чешских дорогах
223 0
В Чехии запущена система электронных больничных
03.01.2020 10:00 Общество
В Чехии запущена система электронных больничных
461 0
На выходных в Чехии может выпасть снег
02.01.2020 14:30 Общество
На выходных в Чехии может выпасть снег
1962 0
Последние новости:
03
января
В Праге и Брно рождественское печенье можно подарить нуждающимся
03.01.2020 15:53 Общество
В Праге и Брно рождественское печенье можно подарить нуждающимся
174 0
Опасный китайский фонарик нашли в пражском зоопарке
03.01.2020 14:00 Общество
Опасный китайский фонарик нашли в пражском зоопарке
500 0
В прошлом году 550 человек погибли на чешских дорогах
03.01.2020 12:00 Общество
В прошлом году 550 человек погибли на чешских дорогах
223 0
В Чехии запущена система электронных больничных
03.01.2020 10:00 Общество
В Чехии запущена система электронных больничных
461 0
02
января
На выходных в Чехии может выпасть снег
02.01.2020 14:30 Общество
На выходных в Чехии может выпасть снег
1962 0
Десять достижений Праги в сфере транспорта за 2019 год
02.01.2020 10:00 Экономика
Десять достижений Праги в сфере транспорта за 2019 год
1396 0
01
января
Новогодняя видеопроекция в Праге. Фото и видео
01.01.2020 21:38 Культура
Новогодняя видеопроекция в Праге. Фото и видео
2067 0
31
декабря
Чешское телевидение введет разнообразные обозначения для «недетских» фильмов
31.12.2019 10:37 Общество
Чешское телевидение введет разнообразные обозначения для «недетских» фильмов
1203 0
Из пражского отеля эвакуировали 100 человек из-за пожара в сауне
31.12.2019 01:11 Общество
Из пражского отеля эвакуировали 100 человек из-за пожара в сауне
1402 0
30
декабря
1 января магазины в Чехии снова будут закрыты
30.12.2019 15:49 Экономика
1 января магазины в Чехии снова будут закрыты
4570 0


Мобильная версия