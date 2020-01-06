С 6 января в пражском районе Высочаны действуют платные парковки

В районах Высочаны и Либень в Праге 9 с 6 января водители должны платить за парковку. Администрация ввела так называемые фиолетовые зоны, где могут парковаться только местные жители и предприниматели, получившие долгосрочные разрешения на парковку.

Для остальных водителей парковка в этих районах будет стоить 30 крон в час. Администрация Праги 9 объясняет введение зон платной парковки в том числе проблемами, возникающими во время спортивных или культурных мероприятий, которые проводятся в арене O2.

Первоначально чиновники обещали тариф в 20 крон за первые два часа, а затем 30 крон в час, но в конечном итоге «из-за временной несовместимости парковочных автоматов и часов виртуальной оплаты» тариф составит 30 крон в час. Таким образом, посетитель заплатит максимум 720 крон за парковку в течение всего дня.

Те, кто проживает в этих районах Праги 9, смогут получить разрешение на парковку за 1200 крон в год. Для предпринимателей, работающих в данной части города, такое разрешение обойдется в 7000 крон для первого автомобиля и 24 000 крон за каждую дополнительную машину.

Первые платные парковочные зоны появились в 1996 году в Праге 1. В последующие годы они постепенно распространились на весь центр и на соседние районы (Прага 2, 3 и 7). В первоначальной концепции условия были более строгими (в синих зонах посетители вообще не могли парковаться), и только со временем были созданы фиолетовые зоны для посетителей и местных жителей. С 2016 года муниципалитет начал расширять платные парковочные зоны на другие районы города. Администрация Праги 10 планирует создать новые зоны на своей территории в течение года.

Источник: сeskatelevize.cz