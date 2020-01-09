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В прошлом году в Чехии было продано 250 тысяч новых автомобилей

В прошлом году в Чехии было продано 250 тысяч новых автомобилей

Марина Комарова 133 0
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии в прошлом году упали на 4,4%, до 249 915 автомобилей. По данным Ассоциации импортеров, самым продаваемым брендом в прошлом году была Škoda Auto с долей более 34%.
В прошлом году в Чехии было продано 250 тысяч новых автомобилей

По словам пресс-секретаря ассоциации Йозефа Покорны, снижение продаж вызвано в основном рекордными продажами автомобилей в 2018 году, которые были связаны с внедрением нового метода измерения выбросов WLTP.

По прогнозам PwC, в этом году в республике будет продано 245 тысяч легковых авто. Вырастет интерес к гибридам и электромобилям, а также дизельным автомобилям.

В прошлом году Škoda Auto продала 85 895 автомобилей в Чехии. На втором месте — Volkswagen (20 869 автомобилей), на третьем — Hyundai (19 302). В топ-7 по объему продажу также входят Dacia, Peugeot, Renault и Toyota. 

Самой популярной моделью была Škoda Octavia (21 663 проданных автомобиля), за ней следуют Škoda Fabia (20 251) и Škoda Karoq (9911). Третье место занимает Škoda Rapid, четвертое — Hyundai i30.

Импорт подержанных автомобилей увеличился на 0,1%, до 177 261 штук в прошлом году. Средний возраст таких авто составил 10,3 года, что на 4,6 года меньше, чем в среднем по чешскому автопарку.

Источник: сeskatelevize.cz

 

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Темы
Автомобили Чехия Промышленность ЧР
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