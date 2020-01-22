Пражская мэрия хочет ограничить уличную рекламу

Администрация хочет сократить количество рекламных площадей в Праге. Городской совет поручил Техническому дорожному управлению (TSK) расторгнуть контракты, на основании которых в столице были размещены сотни рекламных навигационных столбов.

В этом году будут устранены рекламные вывески, похожие на дорожные знаки. «Они отвлекали водителей, мешали пешеходам в некоторых местах и ​​усложняли уборку территорий», — сказал советник мэра по транспорту Адам Шейнгерр.

В будущем должна исчезнуть реклама с автомобильных мостов, однако удалить эти рекламные носители будет сложнее, поскольку город заключил этот контракт в 1992 году, а расторгнуть его можно не ранее 2022 года. Мэрия считает такие контракты невыгодными для города.

«За несколько сотен рекламных носителей Прага получила несколько миллионов крон. Это не соответствует обычной цене за рекламу», — сказал Шейнгерр.

Источник: novinky.cz