Прага cдаст в аренду земельные участки на площади Победы

Мэрия чешской столицы предоставит землю для строительства домов на площади Победы (Vítězné náměstí) в Праге 6 в обмен на финансовую компенсацию. Здесь планируют построить жилой дом с коммерческими помещениями.

Городской совет утвердил в качестве инвесторов Penta Group и Kaprain Group. Стоимость аренды не уточняется.

Проект, разработанный в мастерской архитектора Якуба Циглера, предполагает строительство многоквартирного дома на участке, где изначально должен был появиться «Белый медведь». Продажа территории между улицами Югославских партизан и Вердунска была одобрена городским советом и администрацией Праги 6 еще в 2017 году.

Администрация Праги 6 в 2011 году сдала землю в аренду компании Vítězné náměstí a.s. (входит в группу PPF Real Estate). Однако проект строительства большого офисного здания «Белый медведь» вызвал споры, которые привели к судебному процессу. В середине прошлого года новым владельцем компании Vitezne namesti a.s. стала финансовая группа Penta вместе с Kaprain Group. Новые владельцы отказались от первоначального плана и приняли проект студии архитектора Якуба Циглера, предполагающий строительство многоквартирного дома с коммерческими помещениями на первом этаже.

Источник: tvarchitect.com