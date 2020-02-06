У трех обменников в центре Праги отозвали лицензии

Чешский национальный банк (ČNB) впервые отозвал лицензии у трех пунктов обмена валют за нарушение новых законодательных требований. Это обменники PEMEX change, Exclusive Change и CHIVAS INVEST, расположенные в центре Праги. Компании оштрафованы на суммы от 2 млн до 3 млн крон.

По данным ČNB, компании неоднократно нарушали закон. Проверки, проведенные сотрудниками регулятора, выявили, что в обменниках размещалась вводящая в заблуждение информация о так называемых VIP-тарифах, а это прямо запрещено законом. В то же время листинги обменных курсов не содержали всех реквизитов, требуемых законом, кроме того, обменные пункты не позволяли клиентам отменять сделки (по новому закону сделать эту можно в течение трех часов после совершенного обмена валют). Ранее компании уже были оштрафованы на суммы в 350 тысяч и 500 тысяч крон за нарушение обязательств.

На заседании 23 января правление ČNB подтвердило свой вердикт в рамках апелляции, поданной компаниями. Окончательное решение вступило в силу 3 февраля.

Exclusive Change была оштрафована на 2 млн крон, CHIVAS INVEST — на 2,5 млн крон, PEMEX change — на 3 млн крон. При этом уставный капитал CHIVAS INVEST составляет 1000 крон, а компаний PEMEX change и Exclusive Change — 10 тысяч крон. Руководителями компаний являются гражданами Украины.

С 2010 года Чешский национальный банк отозвал лицензии в общей сложности у 23 обменных пунктов.

Источник: ceskatelevize.cz