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Ураган «Сабина» в Чехии: поваленные деревья, отключение электричества и поврежденные автомобили

Ураган «Сабина» в Чехии: поваленные деревья, отключение электричества и поврежденные автомобили

Марина Коханкова 9697 0
Ураган «Сабина» ночью пересек границу с Германией и с раннего утра бушевал в Чехии. На горе Снежка скорость ветра достигала 180 километров в час. В результате около 120 тысяч человек в республике остались без электричества, во многих районах были повалены деревья и повреждены автомобили.
Ураган «Сабина» в Чехии: поваленные деревья, отключение электричества и поврежденные автомобили

Утром в понедельник пражский аэропорт сообщил об отмене семи авиарейсов, направлявшихся в различные города Европы. Кроме того, часть рейсов прибывает и отправляется с опозданием, сообщила пресс-секретарь аэропорта Катержина Павликова, добавив, что ситуация может меняться в течение дня.

Ботанический сад в Праге и Пражский зоопарк 10 февраля будут закрыты для посетителей — соответствующие сообщения опубликованы на сайтах организаций.

Ветер ломает деревья и затрудняет движение. Некоторые из железнодорожных маршрутов не работают из-за поваленных деревьев, в том числе полностью парализовано железнодорожное сообщение в районе Ческе-Будеёвице. Некоторые школы отменяют обучение или советуют родителям оставаться с детьми дома.

«Мы находимся в постоянном контакте с пожарными, дорожными службами, авиадиспетчерами, поставщиками электроэнергии. Они предупреждают людей о том, чтобы те были осторожны», — отметил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
погода Чехия Автомобили Чешские железные дороги
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