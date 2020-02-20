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Цены на бензин в Чехии продолжают падать

Цены на бензин в Чехии продолжают падать

Марина Коханкова 1472 0
Литр самого продаваемого в стране бензина Natural 95 с прошлой среды подешевел до 31,74 кроны. Литр дизельного топлива продается в среднем за 31,33 кроны, что на 13 геллеров меньше, чем неделю назад, сообщает компания CCS, которая отслеживает цены на топливо.
Цены на бензин в Чехии продолжают падать

С середины января стоимость бензина снизилась на 70 геллеров, а дизельного топлива — на 80 геллеров. Бензин Natural 95 сейчас самый дешевый по сравнению с апрелем прошлого года, цена на дизельное топливо самая низкая с марта прошлого года.

Заправляться дешевле всего на юге Чехии, где литр бензина стоит в среднем 31,26 кроны, а литр дизельного топлива — 30,84 кроны. Самым дорогим регионом для автомобилистов является Высочина. Здесь литр Natural 95 стоит 32,34 кроны, а дизеля — 31,97 кроны. Второе место после Высочины занимает Прага, где цены на топливо снизились за неделю на 15 геллеров (до 31,93 и 32,28 кроны соответственно).

Источник: novinky.cz

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Темы
бензин Чехия Прага
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