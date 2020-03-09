Прага тестирует новую антибактериальную дезинфекцию для транспорта

Транспортное предприятие Праги (DPP) начало тестирование двух различных дезинфицирующих средств на основе нанополимеров, уничтожающих бактерии, вирусы, плесень и другие микроорганизмы с заявленным эффектом до 21 дня.

DPP проверит действие этих средств в течение следующих 14 дней на некоторых трамвайных и автобусных маршрутах.

Оба продукта, использующие последние разработки в области нанотехнологий, имеют сертификаты Национального института общественного здравоохранения и соответствуют европейским стандартам. Через две недели Транспортное предприятие проведет оценку эффективности этих препаратов на основе микробиологического анализа, и, если их долгосрочный бактерицидный эффект будет подтвержден, их начнут повсеместно применять в пражском транспорте.

Оба новых состава оказывают действие в течение как минимум 21 дня, в то время обычных моющих или дезинфицирующих средств хватает на несколько часов. Кроме того, эти средства не горючи, растворимы в воде и спирте, бесцветны, не имеют запаха, не угрожают здоровью или безопасности людей или животных, не раздражают глаза, слизистые оболочки и не вызывают аллергию.

«Я хочу, чтобы DPP стала флагманом среди транспортных компаний в Чешской Республике не только с точки зрения комфорта и доступности транспорта, но и за счет тестирования и использования технологий, предлагаемых XXI веком. Современные технологии появляются в различных отраслях промышленности, включая чистящие и антибактериальные средства. Мы проверим эти инновации в Праге», — заявил Адам Шейнгерр, заместитель мэра Праги по транспорту и председатель наблюдательного совета DPP.

Администрация Чешских железных дорог в понедельник также начала установку дезинфекционных стоек на всех региональных вокзалах и примерно 100 станциях по всей стране. Проводится дополнительная дезинфекция полов, общественных мест и туалетов. Эта одна из профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции.

Источник: praha.eu