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Общественный транспорт в Праге: вход только с масками

Общественный транспорт в Праге: вход только с масками

Марина Коханкова 2430 0
С завтрашнего дня воспользоваться услугами общественного транспорта в Праге можно будет только при наличии маски, которая защищает от распространения инфекции воздушно-дыхательным путем. Об этом сообщил мэр Праги Зденек Гржиб.
Общественный транспорт в Праге: вход только с масками

Маска должна закрывать нос и рот пассажира. Можно использовать ранее приобретенные медицинские маски или изделия, изготовленные вручную, а при их отсутствии альтернативой может стать шарф. «В любом случае это лучше чем ничего», — уточнил мэр Праги. Данная мера начнет действовать с 00:00 17 марта.

По данным на 16 марта, в Чешской Республике коронавирусом заражены 298 человек, два человека находятся в тяжелом состоянии. Правительство Чехии объявило карантин до 06:00 24 марта. Он начинает действовать с 00:00 16 марта и означает ограничение на свободное передвижение. Жителям Чехии разрешено ходить на работу, за базовыми бытовыми товарами, при необходимости посещать родственников и медицинские учреждения.

Источник: facebook.com

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Темы
коронавирус Прага транспорт
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