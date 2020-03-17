Škoda Auto останавливает производство

Производство на автомобильном заводе Škoda Auto прекратится 18 марта в 22:00 и будет возобновлено в воскресенье, 5 апреля, в 22:00.

Об этом заявил глава профсоюза Škoda Auto Ярослав Повшик. Пандемия коронавируса заставила концерн Volkswagen, которому принадлежит Škoda Auto, закрыть завод на две-три недели.

«В связи со значительным ухудшением продаж и растущей неопределенностью в отношении поставок запчастей на наши заводы мы скоро остановим производство на заводах, на которых работают бренды группы», — сообщил исполнительный директор VW Герберт Дисс.

Последствия закрытия автозавода для всей чешской экономики будут огромными.

«Автомобильная промышленность очень важна для нас. Это повлияет на большую часть северной и центральной Чехии, где есть субподрядчики автопроизводителя. Многое будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно правительство сможет их поддержать», — сказал Дэвид Марек, главный экономист Deloitte. Он добавил, что ущерб от простоя может составить 100 млрд крон в месяц. Экономика так может упасть до уровня 2008-2009 годов. Поставщики и субподрядчики также должны будут остановиться.

В Škoda Auto зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Сотрудник Škoda Parts Center, который находится за пределами главного завода в Млада-Болеславе, заразился. В связи с этим профсоюзы потребовали, чтобы работникам был предоставлен 14-дневный карантин.

Источник: seznamzpravy.cz