Жители Праги должны будут носить маски в магазинах и других общественных местах

По решению кризисного штаба Праги, жители чешской столицы должны будут носить медицинские маски, респираторы или другие защитные средства, предотвращающие распространение инфекции, в магазинах, государственных учреждениях и других общественных местах.

Мера вводится в действие с полудня 18 марта, говорится в постановлении мэра Праги. Правило распространяется на все крытые общественные места: продуктовые магазины, государственные, муниципальные, социальные и образовательные учреждения, почтовые отделения, аптеки, остановки общественного транспорта и др. Штраф за нарушение этого правила составляет 20 тыс. крон.

С 17 марта ношение масок является обязательным в общественном транспорте Праги (трамваях, автобусах, метро). За соблюдением этой меры следит полиция.

Источник: praha.eu