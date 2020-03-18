Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.05
USD
24.72
RUB
0.32
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
02d 15 °C
Жители Праги должны будут носить маски в магазинах и других общественных местах

Жители Праги должны будут носить маски в магазинах и других общественных местах

Марина Коханкова 1699 0
По решению кризисного штаба Праги, жители чешской столицы должны будут носить медицинские маски, респираторы или другие защитные средства, предотвращающие распространение инфекции, в магазинах, государственных учреждениях и других общественных местах.
Жители Праги должны будут носить маски в магазинах и других общественных местах

Мера вводится в действие с полудня 18 марта, говорится в постановлении мэра Праги. Правило распространяется на все крытые общественные места: продуктовые магазины, государственные, муниципальные, социальные и образовательные учреждения, почтовые отделения, аптеки, остановки общественного транспорта и др. Штраф за нарушение этого правила составляет 20 тыс. крон.

С 17 марта ношение масок является обязательным в общественном транспорте Праги (трамваях, автобусах, метро). За соблюдением этой меры следит полиция.

Источник: praha.eu

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Прага магазины
Читайте
по теме 
Общественный транспорт в Праге меняет расписание на время карантина
18.03.2020 11:41 Экономика
Общественный транспорт в Праге меняет расписание на время карантина
463 0
В Чехию привезли 150 000 экспресс-тестов на коронавирус
18.03.2020 10:35 Общество
В Чехию привезли 150 000 экспресс-тестов на коронавирус
914 0
МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, застрявших за границей
17.03.2020 19:11 Общество
МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, застрявших за границей
2369 0
Škoda Auto останавливает производство
17.03.2020 15:54 Экономика
Škoda Auto останавливает производство
8448 0
Последние новости:
18
марта
Общественный транспорт в Праге меняет расписание на время карантина
18.03.2020 11:41 Экономика
Общественный транспорт в Праге меняет расписание на время карантина
463 0
В Чехию привезли 150 000 экспресс-тестов на коронавирус
18.03.2020 10:35 Общество
В Чехию привезли 150 000 экспресс-тестов на коронавирус
914 0
17
марта
МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, застрявших за границей
17.03.2020 19:11 Общество
МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, застрявших за границей
2369 0
Škoda Auto останавливает производство
17.03.2020 15:54 Экономика
Škoda Auto останавливает производство
8448 0
В Праге изменят расписание автобусов
17.03.2020 13:13 Экономика
В Праге изменят расписание автобусов
2939 0
Жители Чехии шьют маски для себя и больниц
17.03.2020 11:00 Общество
Жители Чехии шьют маски для себя и больниц
3949 0
Правительство выделит еще 1 млрд крон на кредиты предпринимателям
17.03.2020 09:30 Экономика
Правительство выделит еще 1 млрд крон на кредиты предпринимателям
1460 0
16
марта
Для больных коронавирусом выделят две больницы
16.03.2020 20:34 Общество
Для больных коронавирусом выделят две больницы
3871 0
Три человека с коронавирусом в Чехии выздровели
16.03.2020 19:42 Общество
Три человека с коронавирусом в Чехии выздровели
7161 0
Общественный транспорт в Праге: вход только с масками
16.03.2020 14:04 Экономика
Общественный транспорт в Праге: вход только с масками
8267 0


Мобильная версия