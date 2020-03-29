Правительство хочет приостановить выплату кредитов на полгода

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова предложит на заседании правительства 1 апреля приостановить погашение ипотечных, потребительских и бизнес-кредитов на шесть месяцев. Об этом Шиллерова заявила на телеканале Prima TV.

В то же время, по словам министра, проценты по этим кредитам должны быть уменьшены до «некоторой символической суммы» на указанный период. Сейчас проводятся консультации с Чешским национальным банком и финансовыми учреждениями. «ЧНБ также склоняется к этому решению, чтобы банкам не пришлось заниматься анализом рисков по каждому конкретному случаю», — сказал Шиллерова.

Банки уже получили более 10 тысяч запросов об отсрочке ипотечных, лизинговых, потребительских и корпоративных кредитов клиентам, пострадавшим от мер по предотвращению распространения коронавируса.

Оппозиционная партия ODS также согласна с мерой отсрочки платежей по ипотечным кредитам. Глава партии Петр Фиала заявил, что такая помощь неординарна, но она уместна.

«Многие люди оказались без дохода из-за кризиса с коронавирусом. Они закрыли свои заведения или остались без работы. Они не могли подготовиться к этой ситуации», — сказал Фиала.

Шиллерова также готовит поправку к закону о потребительских кредитах, которая будет касаться погашения кредитов после окончания шестимесячного моратория. Поправка предусматривает уменьшение штрафов за нарушение сроков погашения.

Министр также предложит отменить налог на приобретение недвижимости. «Это налог, который никогда не имел смысла лично для меня», — сказала министр.

По словам Шиллеровой, уровень безработицы в стране может вырасти до 1,2-1,3% из-за коронавируса.

Источник: novinky.cz