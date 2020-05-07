Станция «Опатов» будет закрыта в эти и следующие выходные

Станция «Опатов», расположенная на линии C пражского метро, будет закрыта с 8 по 10 мая, а также в следующие выходные — 16 и 17 мая. Транспортное предприятие Праги не будет вводить альтернативные автобусы, рекомендуя пассажирам использовать регулярные маршруты.

Станция ​​«Опатов» была открыта в 1980 году, и с тех пор ее внешний вид практически не изменился. Она также остается одной из трех последних станций на линии С, которые не имеют лифта. Из-за работ по строительству шахты лифта станция будет закрыта на протяжении двух майских выходных.

Поезда на линии метро С в ближайшие и следующие выходные будут ездить по маршруту «Летняны» — «Гайе» без остановки на станции «Опатов». Пассажиры, которые живут в этом районе, смогут воспользоваться автобусными маршрутами №№136, 165 и 213 (отправление от станции метро «Гайе») или №177 (отправление от станции метро «Ходов»).

Помимо строительства лифта, будет отремонтированы электрические распределительные щиты, источники питания для информационной системы и рекламных щитов, на станции также появятся акустические маяки для слепых.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz