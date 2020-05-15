Аналитики прогнозируют снижение цен на автомобили

Люди, которые планируют купить автомобиль, в ближайшее время смогут сэкономить. Из-за низкого спроса во время эпидемии коронавируса розничные продавцы должны будут существенно снизить цены на авто.

«Я не удивлюсь, если цены упадут на десятки процентов. Недорогие машины могут подешеветь на десятки тысяч, а для автомобилей стоимостью около 1 млн крон это будут сотни тысяч. Автомобили могут быть дешевле на целых 25%», — сказал экономист Czech Fund Лукаш Кованда.

По словам аналитика Cyrrus Петра Пелце, у производителей автомобилей и до кризиса из-за сильной конкуренции не было слишком высокой маржи, а теперь ее придется дополнительно снизить. «Они будут бороться за выживание. Им придется предлагать автомобили даже при нулевой марже. Скидки достигнут нескольких десятков тысяч крон», — сказал Пельц.

При этом у самих автопроизводителей иная точка зрения. «Мы считаем, что общее снижение цен на транспортные средства абсолютно нереально, отчасти из-за неблагоприятного развития обменного курса кроны и огромного роста расходов», — заявил секретарь Ассоциации импортеров автомобилей Йозеф Покорны.

Источник: novinky.cz