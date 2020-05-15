Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.57
USD
25.53
RUB
0.35
UAH
0.96
Энциклопедия Карта Погода
04d 14 °C
Аналитики прогнозируют снижение цен на автомобили

Аналитики прогнозируют снижение цен на автомобили

Марина Коханкова 468 0
Люди, которые планируют купить автомобиль, в ближайшее время смогут сэкономить. Из-за низкого спроса во время эпидемии коронавируса розничные продавцы должны будут существенно снизить цены на авто.
Аналитики прогнозируют снижение цен на автомобили

«Я не удивлюсь, если цены упадут на десятки процентов. Недорогие машины могут подешеветь на десятки тысяч, а для автомобилей стоимостью около 1 млн крон это будут сотни тысяч. Автомобили могут быть дешевле на целых 25%», — сказал экономист Czech Fund Лукаш Кованда.

По словам аналитика Cyrrus Петра Пелце, у производителей автомобилей и до кризиса из-за сильной конкуренции не было слишком высокой маржи, а теперь ее придется дополнительно снизить. «Они будут бороться за выживание. Им придется предлагать автомобили даже при нулевой марже. Скидки достигнут нескольких десятков тысяч крон», — сказал Пельц.

При этом у самих автопроизводителей иная точка зрения. «Мы считаем, что общее снижение цен на транспортные средства абсолютно нереально, отчасти из-за неблагоприятного развития обменного курса кроны и огромного роста расходов», — заявил секретарь Ассоциации импортеров автомобилей Йозеф Покорны.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Автомобили производство Чехия цены коронавирус
Читайте
по теме 
Автомобиль в Праге провалился в яму на дороге, где шли ремонтные работы
13.05.2020 11:51 Общество
Автомобиль в Праге провалился в яму на дороге, где шли ремонтные работы
1899 0
Škoda Auto возобновила производство
27.04.2020 14:31 Экономика
Škoda Auto возобновила производство
3924 0
Парковка в «синих» зонах в Праге будет бесплатной до 30 апреля
15.04.2020 18:02 Общество
Парковка в «синих» зонах в Праге будет бесплатной до 30 апреля
2199 0
В Праге автомобильное движение сократилось на треть
30.03.2020 10:16 Общество
В Праге автомобильное движение сократилось на треть
5360 0
Последние новости:
15
мая
С 25 мая можно будет проводить мероприятия с участием до 300 человек
15.05.2020 11:30 Общество
С 25 мая можно будет проводить мероприятия с участием до 300 человек
593 0
С 2021 года визу в Россию можно будет оформить в электронном виде
15.05.2020 11:00 Экономика
С 2021 года визу в Россию можно будет оформить в электронном виде
703 0
Стоимость тестов на covid-19 не будет превышать 1674 кроны
15.05.2020 10:00 Общество
Стоимость тестов на covid-19 не будет превышать 1674 кроны
697 0
14
мая
Хорватия решила открыть границы для иностранных туристов
14.05.2020 15:39 Общество
Хорватия решила открыть границы для иностранных туристов
3751 0
Летние лагеря для детей могут открыть с 27 июня
14.05.2020 13:02 Общество
Летние лагеря для детей могут открыть с 27 июня
579 0
Депутаты не поддержали снижение размера пособия по уходу за ребенком
14.05.2020 11:30 Экономика
Депутаты не поддержали снижение размера пособия по уходу за ребенком
690 0
Бабиш: границы со Словакией и Австрией могут быть открыты в середине июня
14.05.2020 10:00 Экономика
Бабиш: границы со Словакией и Австрией могут быть открыты в середине июня
3492 0
13
мая
В Чехии резко подорожали продукты
13.05.2020 16:55 Экономика
В Чехии резко подорожали продукты
9372 3
В Праге на Летне образовалась яма глубиной 0,5 метра
13.05.2020 16:23 Общество
В Праге на Летне образовалась яма глубиной 0,5 метра
2225 0
Умер этнограф и писатель Милослав Стингл
13.05.2020 12:22 Культура
Умер этнограф и писатель Милослав Стингл
659 0


Мобильная версия