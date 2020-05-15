Аналитики прогнозируют снижение цен на автомобили

«Я не удивлюсь, если цены упадут на десятки процентов. Недорогие машины могут подешеветь на десятки тысяч, а для автомобилей стоимостью около 1 млн крон это будут сотни тысяч. Автомобили могут быть дешевле на целых 25%», — сказал экономист Czech Fund Лукаш Кованда.
По словам аналитика Cyrrus Петра Пелце, у производителей автомобилей и до кризиса из-за сильной конкуренции не было слишком высокой маржи, а теперь ее придется дополнительно снизить. «Они будут бороться за выживание. Им придется предлагать автомобили даже при нулевой марже. Скидки достигнут нескольких десятков тысяч крон», — сказал Пельц.
При этом у самих автопроизводителей иная точка зрения. «Мы считаем, что общее снижение цен на транспортные средства абсолютно нереально, отчасти из-за неблагоприятного развития обменного курса кроны и огромного роста расходов», — заявил секретарь Ассоциации импортеров автомобилей Йозеф Покорны.
Источник: novinky.cz