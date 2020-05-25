Автомобильный завод TPCA возобновил производство

После более чем двухмесячного перерыва завод Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) в Колине возобновил производство, которое было прекращено 18 марта из-за пандемии коронавируса. В понедельник будет выпущено около 300 автомобилей, полная мощность завода — 900 авто в день.

По словам пресс-секретаря TPCA Томаша Парубека, компания начнет производство на полную мощность в пятницу, 29 мая.

Все сотрудники завода 25 мая вернулись к работе в две смены. Работники будут ознакомлены с рядом гигиенических правил, которые они должны будут соблюдать. На входе установлены тепловые камеры, которые измеряют температуру.

Сейчас на предприятии работают около 2500 человек, включая 300 иностранцев.

«У нас не было массовой волны выезда из страны иностранцев, которые работают на заводе. Большинство из них остались здесь, включая граждан Украины, поэтому мы не ожидаем никаких проблем», — сказал Парубек.

1 апреля компания начала набор новых сотрудников для производства модели Yaris. Дополнительно планируется принять на работу до 1000 человек.

Как уже сообщал 420on.cz, заводы Škoda Auto возобновили производство в понедельник, 27 апреля.

Источник: novinky.cz