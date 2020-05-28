Парламент Чехии поддержал отмену налога на покупку недвижимости

Нижняя палата парламента 27 мая приняла в первом чтении законопроект об отмене налога на приобретение недвижимости, который был подготовлен правительством. Сейчас 4-процентный налог на покупку недвижимости оплачивается покупателем и ежегодно приносит государству около 13 млрд крон.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова считает этот налог несправедливым, потому что его платят только физические лица. Компании уклоняются от уплаты налога, например, приобретая недвижимость путем покупки доли в другой компании, что, по словам министра, не может быть решено в рамках законодательства.

Предложение также исключит возможность вычета процентов, выплачиваемых по ипотеке, из налоговой базы. Возможность вычитать проценты останется для новых ипотечных кредитов, но только до конца 2021 года.

Предполагается, что поправка будет иметь обратную силу. Это означает, что людям, у которых 31 марта было крайним сроком подачи налоговой декларации (из-за пандемии это срок отложен до конца августа), не придется платить налог. Если кто-то уже его заплатил, деньги будут возвращены.

Источник: ceskenoviny.cz