Прага расширит платные парковочные зоны

Действующие парковочные зоны будут расширены в Праге 10, пражском районе Летняны и, возможно, около железнодорожной станции Клановице. Дополнительные платные парковочные зоны также будут созданы в Праге 5, 6 и 9.

Это предложение было одобрено городским советом в понедельник.

Больше всего платных парковочных мест появится в Праге 10. С 24 августа новые зоны должны начать действовать в Вршовице и некоторых частях района Винограды, с 5 октября — в Страшнице, а со 2 ноября — в Малешице. Причина в том, что в соседних районах практически везде действуют платные парковочные зоны, из-за этого водители перемещаются в указанные районы, чтобы бесплатно запарковаться.

Проблема нехватки парковочных мест существует и в Летнянах, где водители часто оставляют машины на свободных парковочных местах у жилых домов и пересаживаются на метро, чтобы добраться на работу. По этой причине местная администрация подготовила проект введения платных парковочных зон в центральной части района.

Платная парковка также может быть введена вокруг железнодорожной станции в Клановице, где парковочные места используются людьми во время пересадки на поезд.

Расширение ранее созданных парковочных зон затронет районы Праги 5 (Podbělohorská и Cibulka), Праги 6 (Hanspaulky) и Праги 9 (Střížkov, Prosek, Krocínky a Liben).

Источник: novinky.cz