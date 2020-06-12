Реконструкция Пражского рынка обойдется в 2-3 млрд крон

Пражский рынок изменит свой облик — здесь появятся новые магазины, будут проводиться культурные и гастрономические мероприятия. На территории рынка будет построена смотровая башня.

«Это стратегическая цель города — чтобы такие объекты, как Пражский рынок в Холешовице, получили новую функцию и форму и снова привлекали жителей города и туристов», — сказал Ондржей Богач, директор Института планирования и развития Праги. По его словам, около одной пятой площади рынка сейчас вообще не используется.

В ближайшие 15 лет столица намерена инвестировать в реконструкцию рынка 2-3 млрд крон. Здесь будут расположены офисы, супермаркеты, построена смотровая башня, высажены новые деревья, а дождевая вода будет собираться в специальных подземных резервуарах.

«Мы хотим, чтобы это был оживленный район, доступный для всех возрастов и групп населения, предлагающий сочетание мероприятий в области торговли, услуг, гастрономии и культуры. Мы заинтересованы в том, чтобы рынок полностью находился под контролем города», — сказал заместитель мэра Праги Павел Выгнанек.

Город сейчас ждет разрешение на строительство, а во втором полугодии объявит тендер по поиску подрядчика для проведения строительных и ремонтных работ.

Во время реконструкции рынок будет работать. «Если бы мы закрыли его на два года, люди бы отвыкли ходить сюда, и нам пришлось бы начинать с нуля», — сказал Богач.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz