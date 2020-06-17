Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.55
USD
23.61
RUB
0.34
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
04d 23 °C
Для покупки новой квартиры площадью 70 кв. метров жителю Праги надо работать 14 лет

Для покупки новой квартиры площадью 70 кв. метров жителю Праги надо работать 14 лет

Марина Коханкова 749 0
Жителю Праги нужно работать 14,2 года, чтобы купить в столице новую квартиру площадью 70 квадратных метров, если у него не будет других расходов. Это следует из исследования девелоперской компании Central Group.
Для покупки новой квартиры площадью 70 кв. метров жителю Праги надо работать 14 лет

Средняя цена квартиры площадью 70 квадратных метров составила 7,8 млн крон. При этом средняя месячная заработная плата в Праге — 45 947 крон.

В 2030 году в городе будет не хватать около 50 000 квартир из-за длительных сроков получения разрешений на строительство. Согласно стратегическому плану, чтобы удовлетворить спрос населения, столице ежегодно требуется около 6000 новых квартир.

Совместная статистика застройщиков Trigema, Skanska Reality и Central Group указывает на то, что средняя цена новых квартир, проданных в чешской столице, выросла на 1,6% в годовом исчислении в конце марта — до 106 392 крон за квадратный метр. С середины 2015 года новые квартиры в Праге подорожали на 88%. 

«Праге не удается удовлетворять долгосрочный высокий спрос на новое жилье, главным образом из-за длительного одобрения любого строительства. Часто для возведения нового многоквартирного дома требуется десять лет. Эта ситуация отражается в высоких ценах, поэтому неудивительно, что доступность жилья ниже, чем в соседних странах», — говорит владелец Central Group Душан Куновски.

Источник: byznys.ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
покупка недвижимости Прага строительство новостройки Чехия зарплата
Читайте
по теме 
Срок подачи налоговых деклараций перенесен на 18 августа
09.06.2020 10:09 Экономика
Срок подачи налоговых деклараций перенесен на 18 августа
2226 0
Парламент Чехии поддержал отмену налога на покупку недвижимости
28.05.2020 13:09 Экономика
Парламент Чехии поддержал отмену налога на покупку недвижимости
4463 0
Метро имеет значение: где в Праге самые дорогие и самые дешевые квартиры
24.01.2020 10:30 Рынок недвижимости
Метро имеет значение: где в Праге самые дорогие и самые дешевые квартиры
11331 0
Налог на недвижимость в Чехии в 2020 году: как подать декларацию и когда платить
21.01.2020 12:00 Рынок недвижимости
Налог на недвижимость в Чехии в 2020 году: как подать декларацию и когда платить
8900 0
Последние новости:
17
июня
Войтех: жители большинства регионов смогут снять медицинские маски в конце июня
17.06.2020 17:01 Общество
Войтех: жители большинства регионов смогут снять медицинские маски в конце июня
1 0
Через 15 лет PPF хочет начать строительство нового района в Летнянах
17.06.2020 16:05 Экономика
Через 15 лет PPF хочет начать строительство нового района в Летнянах
106 0
Овощи и фрукты в мае сильно подорожали
17.06.2020 14:01 Экономика
Овощи и фрукты в мае сильно подорожали
278 0
У 10% чехов были симптомы covid-19
17.06.2020 11:10 Общество
У 10% чехов были симптомы covid-19
534 0
Руководство Праги отправлено на карантин: один из заместителей мэра заразился covid-19
17.06.2020 08:17 Общество
Руководство Праги отправлено на карантин: один из заместителей мэра заразился covid-19
784 0
16
июня
НДС на гостиничные услуги и культурные мероприятия снизят до 10%
16.06.2020 17:15 Экономика
НДС на гостиничные услуги и культурные мероприятия снизят до 10%
505 0
В Южно-Чешском крае люди уже получили ваучеры на проживание в отелях на 900 тысяч крон
16.06.2020 14:00 Общество
В Южно-Чешском крае люди уже получили ваучеры на проживание в отелях на 900 тысяч крон
2943 0
Иностранцы снова могут подавать заявления на рабочие визы
16.06.2020 11:30 Экономика
Иностранцы снова могут подавать заявления на рабочие визы
4488 0
Все ученики смогут получить табели успеваемости в конце июня
16.06.2020 10:01 Общество
Все ученики смогут получить табели успеваемости в конце июня
520 0
15
июня
Россия высылает двух чешских дипломатов
15.06.2020 19:43 Политика
Россия высылает двух чешских дипломатов
1430 0


Мобильная версия