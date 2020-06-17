Для покупки новой квартиры площадью 70 кв. метров жителю Праги надо работать 14 лет

Жителю Праги нужно работать 14,2 года, чтобы купить в столице новую квартиру площадью 70 квадратных метров, если у него не будет других расходов. Это следует из исследования девелоперской компании Central Group.

Средняя цена квартиры площадью 70 квадратных метров составила 7,8 млн крон. При этом средняя месячная заработная плата в Праге — 45 947 крон.

В 2030 году в городе будет не хватать около 50 000 квартир из-за длительных сроков получения разрешений на строительство. Согласно стратегическому плану, чтобы удовлетворить спрос населения, столице ежегодно требуется около 6000 новых квартир.

Совместная статистика застройщиков Trigema, Skanska Reality и Central Group указывает на то, что средняя цена новых квартир, проданных в чешской столице, выросла на 1,6% в годовом исчислении в конце марта — до 106 392 крон за квадратный метр. С середины 2015 года новые квартиры в Праге подорожали на 88%.

«Праге не удается удовлетворять долгосрочный высокий спрос на новое жилье, главным образом из-за длительного одобрения любого строительства. Часто для возведения нового многоквартирного дома требуется десять лет. Эта ситуация отражается в высоких ценах, поэтому неудивительно, что доступность жилья ниже, чем в соседних странах», — говорит владелец Central Group Душан Куновски.

Источник: byznys.ihned.cz