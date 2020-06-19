Еще на трех станциях пражского метро появился интернет

Пражане и гости столицы теперь могут использовать высокоскоростную сеть LTE, которую создают три крупнейших чешских мобильных оператора совместно с CETIN, на станциях метро «Староместска», «Флоренц» (линия B) и «Палмовка».

На следующей неделе интернет появится на станции метро «Малостранска», а в первой половине июля — на станциях «Градчанска» и «Дейвицка». Таким образом, на линии метро А сигналом будет покрыт весь участок между станциями «Немоцнице Мотол» и «Музеум», сообщил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.

Сейчас сигналом покрыто 25 из 61 станций пражского метрополитена.

«Если все пойдет по плану, то в начале 2022 года сеть LTE будет работать на всех станциях пражского метро» — сказал Адам Шейнгерр.

Источник: facebook.com