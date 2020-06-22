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Чешским предпринимателям выплатят компенсации за арендную плату

Чешским предпринимателям выплатят компенсации за арендную плату

Марина Коханкова 323 0
Министерство промышленности и торговли (MPO) опубликовало для предпринимателей условия участия в программе COVID nájemné. Желающие могут ознакомиться с параметрами программы и, начиная с 26 июня, подать заявку в электронном виде через информационную систему на сайте MPO.
Фото: ČTK/DPA
Чешским предпринимателям выплатят компенсации за арендную плату

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Штепанка Филипова. Программа COVID nájemné предназначена для предпринимателей, которые из-за коронавируса и мер, принятых правительством, вынуждены были полностью прекратить или ограничить свою деятельность. Государство выплатит им компенсации за апрель, март и июнь в размере 50% от арендной платы при условии, что владелец помещения снизит арендную плату на 30%, а арендатор доплатит 20%.

Бизнесмены, которые платят арендную плату государственному субъекту, получат поддержку в размере 80%. Общий размер компенсации не превысит 10 млн крон. Правительство выделило 5 млрд крон из бюджетного резерва на программу COVID nájemné. При необходимости эта сумма будет увеличена.

Право на субсидии имеют предприниматели, которые вообще не работали в период ограничений или работали в ограниченном режиме, например, продавая еду через окно выдачи, доставку или интернет-магазин. Компенсации будут выплачиваться по договорам аренды, заключенным до 12 марта 2020 года. 

К заявлению необходимо приложить несколько документов, в том числе подтверждение об оплате аренды за январь и февраль или предыдущие месяцы. Заявители также должны будут предоставить подтверждение оплаты части арендной платы, равной как минимум сумме запрашиваемой поддержки. Министр промышленности и торговли Карел Гавличек ранее заявил, что ожидает от 150 тысяч до 200 тысяч заявлений от предпринимателей, которые будут заинтересованы в этой программе. Основные компенсации будут выплачены в июле.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
коронавирус Министерство промышленности и торговли рестораны аренда недвижимости Прага Чехия компенсация
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