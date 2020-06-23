Дачи и коттеджи в Праге подорожали на 40%

Если в прошлом году в мае квадратный метр стоил 32 тысячи крон, то в мае этого года цена на дачи в Праге выросла до 45 тысяч крон за метр. В целом по Чехии цены на загородную недвижимости увеличились на 17%.
Однако эта тенденция пока не оказала существенного влияния на рынок аренды дач и коттеджей. «Я не могу подтвердить значительное повышение цен на аренду загородной недвижимости в последние недели или месяцы. Рост, безусловно, существует, но, по нашему опыту, он не намного превышает обычный рост цен в годовом исчислении», — сообщил Петр Фикс, владелец портала České a Slovenské chalupy.
Каждое объявление в категории «Коттеджи и дачи» на Sreality.cz просматривали в среднем в три раза больше людей в день, чем в прошлом году. Наиболее востребованными объектами для загородного отдыха являются дома в Праге, Среднечешском и Либерецком краях. По сравнению с прошлым годом вырос интерес к Пльзеньскому региону.
Большинство людей в этом году проведут свой отпуск в Чешской Республике, поэтому те, у кого есть свободные средства, ищут себе недвижимость для отдыха. Спрос на коттеджи и дачи в Чехии значительно вырос. «На нашем портале мы наблюдаем значительный рост интереса к предложениям в этой категории, посетителей примерно на 47% больше, чем в прошлом году», — говорит аналитик Seznam.cz Шарлота Смутна.
Источник: seznamzpravy.cz