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Дачи и коттеджи в Праге подорожали на 40%

Дачи и коттеджи в Праге подорожали на 40%

Марина Коханкова 1411 2
Чешская столица переживает экстремальный рост цен на недвижимость, предназначенную для отдыха. Средние цены на дачи и коттеджи в Праге за последний год выросли на 40%, следует из анализа крупнейшего чешского портала недвижимости Sreality.cz.
Дачи и коттеджи в Праге подорожали на 40%

Если в прошлом году в мае квадратный метр стоил 32 тысячи крон, то в мае этого года цена на дачи в Праге выросла до 45 тысяч крон за метр. В целом по Чехии цены на загородную недвижимости увеличились на 17%.

Однако эта тенденция пока не оказала существенного влияния на рынок аренды дач и коттеджей. «Я не могу подтвердить значительное повышение цен на аренду загородной недвижимости в последние недели или месяцы. Рост, безусловно, существует, но, по нашему опыту, он не намного превышает обычный рост цен в годовом исчислении», — сообщил Петр Фикс, владелец портала České a Slovenské chalupy.

Каждое объявление в категории «Коттеджи и дачи» на Sreality.cz просматривали в среднем в три раза больше людей в день, чем в прошлом году. Наиболее востребованными объектами для загородного отдыха являются дома в Праге, Среднечешском и Либерецком краях. По сравнению с прошлым годом вырос интерес к Пльзеньскому региону. 

Большинство людей в этом году проведут свой отпуск в Чешской Республике, поэтому те, у кого есть свободные средства, ищут себе недвижимость для отдыха. Спрос на коттеджи и дачи в Чехии значительно вырос. «На нашем портале мы наблюдаем значительный рост интереса к предложениям в этой категории, посетителей примерно на 47% больше, чем в прошлом году», — говорит аналитик Seznam.cz Шарлота Смутна.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус недвижимость аренда недвижимости покупка недвижимости Прага Чехия
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