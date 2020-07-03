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Администрация Праги утвердила проект строительства новой канатной дороги

Администрация Праги утвердила проект строительства новой канатной дороги

Марина Коханкова 132 0
Новая канатная дорога соединит пражские районы Подбаба, Троя и Богнице. Городской совет Праги утвердил инвестиционный план строительства, общая стоимость которого оценивается в 1,5 млрд крон.
Администрация Праги утвердила проект строительства новой канатной дороги

Канатная дорога с двумя конечными остановками и одной промежуточной будет построена через пять лет. Поездка на фуникулере по трассе протяженностью 2,5 км от Богнице до Подбабы займет всего 7 минут. Пропускная способность канатной дороги составит 2000 человек в час в одном направлении. Интервал движения не превысит минуты.

«Мы работаем над созданием трамвайной линии, но для этого нам нужно будет построить новый мост через Влтаву и почти километровый туннель в скале до района Богнице. Поэтому мы искали более быстрое решение для соединения трех районов: Прага 6, Троя и Прага 8. Канатная дорога обойдется в четыре раза дешевле и останется альтернативным способом передвижения, когда строительство трамвайной линии завершится», — сказал Адам Шейнгерр, заместитель мэра Праги по транспорту.

В районе Богнице проживают 25 тысяч человек, в Дейвице и Бубенече учатся десятки тысяч студентов университетов, здесь расположены кинотеатры, магазины, офисы, которые люди часто посещают в свободное время, поэтому на транспортное сообщение между этими районами есть большой спрос. Сейчас дорога из района Богнице в Прагу 6 на общественном транспорте занимает около 40 минут, пассажирам приходится делать пересадки.

Источник: praha.eu

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транспорт Прага
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