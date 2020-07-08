Депутаты отменили налог на приобретение недвижимости

Депутаты чешского парламента приняли в трех чтениях закон об отмене налога на приобретение недвижимости. При этом останется возможность вычета из налоговой базы процентов, выплачиваемых по ипотечным кредитам. Теперь закон должен утвердить Сенат.

Сейчас 4-процентный налог уплачивается при покупке квартиры, дома, земельного участка и другой недвижимости, кроме новостроек, и ежегодно приносит государству около 13 млрд крон. До 2016 года его должен был платить продавец, а теперь — покупатель. Налог не должны платить те, кто получает недвижимость в наследство или на основании договора дарения.

Закон будет иметь обратную силу от 1 декабря 2019 года. Начиная с этой даты покупателям, оформившим недвижимость в кадастре, не придется платить налог. Если кто-то уже его заплатил, деньги будут возвращены.

Те, кто сейчас берет ипотечный кредит при покупке недвижимости, по закону может вычитать проценты по кредитам из своей налоговой базы один раз в год при подаче декларации. Правительство планировало отменить эту норму для ипотечных договоров, заключенных с 1 января 2022 года, однако депутаты не поддержали такое предложение. При этом годовой лимит по процентным ставкам по ипотечным кредитам был снижен с 300 тысяч до 150 тысяч крон. Это означает, что, если годовая сумма процентов составляет до 150 тысяч крон, владелец может вычесть ее из своей налоговой базы.

Источник: novinky.cz