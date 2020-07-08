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Депутаты отменили налог на приобретение недвижимости

Депутаты отменили налог на приобретение недвижимости

Марина Коханкова 402 0
Депутаты чешского парламента приняли в трех чтениях закон об отмене налога на приобретение недвижимости. При этом останется возможность вычета из налоговой базы процентов, выплачиваемых по ипотечным кредитам. Теперь закон должен утвердить Сенат.
Депутаты отменили налог на приобретение недвижимости

Сейчас 4-процентный налог уплачивается при покупке квартиры, дома, земельного участка и другой недвижимости, кроме новостроек, и ежегодно приносит государству около 13 млрд крон. До 2016 года его должен был платить продавец, а теперь — покупатель. Налог не должны платить те, кто получает недвижимость в наследство или на основании договора дарения.

Закон будет иметь обратную силу от 1 декабря 2019 года. Начиная с этой даты покупателям, оформившим недвижимость в кадастре, не придется платить налог. Если кто-то уже его заплатил, деньги будут возвращены. 

Те, кто сейчас берет ипотечный кредит при покупке недвижимости, по закону может вычитать проценты по кредитам из своей налоговой базы один раз в год при подаче декларации. Правительство планировало отменить эту норму для ипотечных договоров, заключенных с 1 января 2022 года, однако депутаты не поддержали такое предложение. При этом годовой лимит по процентным ставкам по ипотечным кредитам был снижен с 300 тысяч до 150 тысяч крон. Это означает, что, если годовая сумма процентов составляет до 150 тысяч крон, владелец может вычесть ее из своей налоговой базы.

Источник: novinky.cz

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Темы
покупка недвижимости налоги Чехия Палата депутатов ЧР Министерство финансов
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