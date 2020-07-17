Пражский бассейн Petynka открылся после реконструкции

Открытый бассейн Petynka в пражском районе Стржешовице с 17 июля готов принять первых посетителей. Реконструкция ареала обошлась в 30 млн крон.

Предполагалось, что открытие состоится уже в июне, однако реконструкция была осложнена мерами по борьбе с коронавирусом. Часть материалов для реконструкции была доставлена ​​из северной Италии. 50-метровый бассейн, в котором установлена ​​новая ванна из нержавеющей стали, подвергся капитальному ремонту.

На территории открытого бассейна появились новые скамейки, места для отдыха, лягушатник у водной горки, отремонтированы раздевалки и душевые.

Стоимость входного билета на целый день составляет 160 крон. Пожилые люди старше 70 лет, проживающие в Праге 6, могут посетить бассейн бесплатно. В связи с ограничениями, связанными с коронавирусом, сейчас на территории открытого бассейна могут находиться не более 1000 посетителей.

Строительство бассейна на Петинке началось в 1989 году и было завершено в 2000 году. Четыре года спустя он подвергся первой капитальной реконструкции.

Источник: novinky.cz