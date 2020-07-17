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Прага планирует значительно увеличить стоимость проездного на год

Прага планирует значительно увеличить стоимость проездного на год

Марина Коханкова 1007 0
Прага планирует поднять цену годового купона, дающего право проезда на общественном транспорте, почти на 2000 крон. Кроме того, увеличится стоимость парковки в платных зонах, подтвердил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.
Прага планирует значительно увеличить стоимость проездного на год

Причиной роста цен является резкое снижение выручки от продажи проездных билетов из-за коронавируса.

«Рассматриваются различные варианты, одним из которых является этот. Конкретные меры будут обсуждаться на заседании городского совета», — сказал Адам Шейнгерр. Как сообщают чешские СМИ, стоимость годового проездного в Праге может вырасти до 5400 крон (сейчас проездной билет стоит 3650 крон).

Шейнгерр представил план по увеличению тарифов на встрече представителей городского совета с профсоюзами Транспортного предприятия Праги (DPP) в среду. Если план будет утверждены, цена билетов будет увеличена летом 2021 года. Кроме того, план предполагает увеличение стоимости парковки в платных зонах.

В 2015 году Прага снизила цену годового проездного с 4750 до нынешних 3650 крон. Количество пассажиров увеличилось, однако DPP из-за этой меры потеряло около 160 млн крон.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
транспорт Транспортное предприятие Праги парковка Прага цены билеты
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