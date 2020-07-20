Чехи стали больше играть в азартные игры

В прошлом году чехи потратили на ставки в азартных играх 389 млрд крон, что на 55% больше, чем в 2018 году. Свыше 353 млрд крон было выплачено в качестве выигрыша.

Фото: HN – Matej Slávik

Об этом говорится в ежегодном отчете об азартных играх в Чешской Республике за 2019 год, который премьер-министр Андрей Бабиш представит правительству для оценки. Таким образом, общая сумма ставок значительно выросла по сравнению с 2018 г. (250 млрд) и 2017 г. (224 млрд крон).

Согласно отчету, казино по-прежнему являются крупнейшим источником дохода для игровых операторов. Они составляют более 40% игорного рынка, хотя их количество резко сократилось. Если девять лет назад в Чехии было 8367 казино, то к концу прошлого года их было всего 1162.

Благодаря отчету известно, сколько в Чешской Республике зависимых от азартных игр. Это почти 144 тысячи человек по итогам прошлого года, из которых около 74 тысячи подвержены высокому риску. Люди, которые являются поклонниками азартных игр, часто сталкиваются с финансовыми проблемами. Примерно 90% из тех, кто уже избавился от игровой зависимости, имеют долги. Согласно отчету, средняя задолженность игрока в Чехии составила около 800 тысяч крон. Самый высокий долг достиг 7 млн крон. Большинство зависимых игроков тратят на ставки всю свою зарплату, некоторые берут в долг.

В Чехии создан реестр физических лиц, которым запрещено играть азартные игры. С апреля им пользуется Министерство финансов на экспериментальной основе, реестр будет окончательно запущен 20 декабря. В реестре будут данные о людях, которые не имеют права играть в азартные игры. Это, например, те, кто получает пособия от государства, является банкротом или проходит лечение от игровой зависимости.

Источник: novinky.cz