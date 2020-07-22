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Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле

Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле

Марина Коханкова 232 0
65% чехов, которые отправятся в отпуск этим летом, поедут отдыхать на машине — это на 20% больше, чем в прошлом году. Доля тех, кто намерен путешествовать на самолете, резко упала (до 7%), железнодорожное сообщение предпочитают молодые люди.
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле

Еще 16% чехов поедут отдыхать на автобусе, свидетельствуют данные июльского опроса NMS Market Research, в котором участвовали 1060 респондентов.

Люди старше 35 лет намерены чаще пользоваться автомобилем, их доля в этой категории достигает 70%. Молодые люди до 24 лет чаще выбирают поезд (40%) или автобус (24%).

Примерно 15% чехов во время отпуска планируют проехать более 1000 километров, а 8% — менее 100 километров. Свыше 53% путешественников намерены посетить различные интересные места и достопримечательности Чехии, 45% выбирают оздоровительный отдых, а 43% отправятся в горы.

Отдых в Чешской Республике в этом году предпочтут 60%, что на треть больше, чем в прошлом. 15% респондентов хотят отправиться за границу. Приблизительно 35% опрошенных вообще не планируют отпуск в этом году (в 2019 году таких было всего 1%).  

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус отпуск Чехия Автомобили Опрос общественного мнения
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