С 2022 года бесплатная система Wi-Fi в пражском метро прекратит свое существование

Транспортное предприятие Праги (DPP) больше не будет управлять системой Wi-Fi на станциях пражского метро — с 2022 года она прекратит свою работу. Это связано с покрытием метро сигналом LTE, а в перспективе — 5G.

Консорциум операторов мобильной связи начал охватывать метро сигналом LTE в 2018 году по соглашению с DPP. «В сотрудничестве с операторами мы хотим распространить самые современные технологии на всю сеть пражского метрополитена. Сейчас это высокоскоростная сеть LTE, а в перспективе будет и 5G», — сказал глава DPP Петр Витовски.

По словам Витовского, расходы Транспортного предприятия Праги на создание собственной сети Wi-Fi на станциях метро составляют сотни миллионов крон. Еще десятки миллионов в год необходимо инвестировать в эксплуатацию и обслуживание системы. «Мы не хотим тратить дополнительные ресурсы на создание и эксплуатацию параллельной системы, которая не сможет обеспечить скорость, качество и стабильность сигнала, как у LTE», — добавил он.

Подключение к Wi-Fi было доступно на восьми станциях метро («Музеум» на линии А, «Флоренц», «Намнести Републики», «Смиховске надражи» на линии В, а также «Флоренц», «Главни надражи», «Музеум» и «Пражскего повстани» на линии С). Кроме «Намнести Републики», все эти станции теперь покрыты высокоскоростным сетевым сигналом LTE, включая смежные туннели.

После станций «Ческоморавска» и «Градчанска» высокоскоростным сигналом в августе будут охвачены станции «Дейвицка», «Карлово намнести» и «Мустек» линии B, а в сентябре — «Ходов», «Опатов» и «Гайе». До конца года сеть LTE будет доступна на станциях «Народни тршида», «Намнести Републики» и «Намнести Миру».

В проекте участвуют все три чешских мобильных оператора и CETIN. В прошлом году наблюдательный совет DPP одобрил 20-летний контракт с консорциумом, согласно которому операторы выплатят 120 млн крон транспортной компании за первые десять лет. Ранее сообщалось, что пражское метро должно быть полностью покрыто сигналом LTE в 2022 году.

Источник: novinky.cz