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Павильоны Кржижика и театр «Спираль» на пражском Выставиште ожидает реконструкция

Павильоны Кржижика и театр «Спираль» на пражском Выставиште ожидает реконструкция

Марина Коханкова 83 0
Городской совет Праги одобрил комплексную реконструкцию театра «Спираль» и павильонов B, C и E, расположенных на территории выставочного комплекса Прага-Голешовице. Работа над обоими проектами начнется в конце этого года.
Павильоны Кржижика и театр «Спираль» на пражском Выставиште ожидает реконструкция

Стоимость реконструкции павильонов Кржижика составит 245 млн крон, здания театра — 217 млн крон.

«Обветшалые здания в конечном итоге станут репрезентативными пространствами, пригодными для проведения различных видов мероприятий: культурных, образовательных, коммерческих. Уникальное пространство театра "Спираль" позволит перенести на выставочную площадку ряд других программ, которые нам сейчас негде разместить», — сказал Павел Выгнанек, заместитель мэра Праги по бюджету и финансам.

«Мы рады, что у нас появятся качественные помещения в то время, когда Индустриальный дворец будет закрыт в связи с запланированной реконструкцией. Павильоны Кржижика с выставочной площадью 5500 квадратных метров и зрительным залом на 3000 человек смогут в значительной степени заменить его», — отметил Томаш Хюбль, председатель правления Пражского выставочного центра.

Театр «Спираль» превратится в современный многофункциональный зал для проведения музыкальных и театральных представлений, а также конференций и других общественных мероприятий. Кроме того, во время реконструкции будет создан новый, второй зал в подвале театра. Автором реконструкции является один из авторов оригинального проекта архитектор Томаш Кулик. 

«Театр — это исключительное здание, которое было заброшено после наводнения 2002 года. Его крыша — технический памятник. Проект реконструкции театра получил премию Гран-при Ассоциации архитекторов в 1993 году. Мы рады, что можем вернуть этому зданию его первоначальную красоту», — рассказал Выгнанек.

Источник: praha.eu

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Темы
архитектура Прага выставка театр реконструкция Чехия
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