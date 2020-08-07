Во втором квартале туристический рынок в Праге сократился на 94%

Во втором квартале 2020 года количество туристов, проживающих в пражских отелях, снизилось на 93,6% в связи с пандемией коронавируса и ограничениями на поездки. Количество ночевок упало на 94,9%, сообщает Чешское статическое управление.

Фото: Inna Bystrakova

В этом отношении Прага является наиболее пострадавшим регионом страны, однако второй квартал был катастрофическим для всей туристической отрасли в республике. Количество постояльцев в гостиницах и пансионатах Чехии снизилось на 82,9% в годовом исчислении, а количество ночевок сократилось на 81,7%.

Во втором квартале 2020 года в чешских гостиницах и пансионатах разместилось всего 988 тысяч гостей, что на 4,8 млн меньше, чем год назад.

Самое резкое падение посещаемости по сравнению с прошлым годом произошло в апреле, когда были приняты строгие ограничительные меры против распространения covid-19 (на 98,9%), однако в мае падение рынка продолжилось и составило 94,1%. Годовой спад не замедлялся до июня, когда в годовом исчислении в Чехию приехало на 60,8% меньше гостей.

По словам Петра Бартона, главного экономиста Natland Group, спад в сфере туризма значительно сказывается и на других секторах. «Туризм составляет только около 3% внутренней экономики, но потеря иностранных туристов означает снижение спроса и в других секторах», — сказал он.

Источник: novinky.cz