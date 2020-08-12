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Суд постановил: работодатели должны платить пражским сотрудникам такую же зарплату, как и в регионах

Суд постановил: работодатели должны платить пражским сотрудникам такую же зарплату, как и в регионах

Марина Коханкова 776 0
Верховный суд Чехии пришел к выводу, что «Чешская почта» действовала незаконно, выплачивая своему водителю в Праге зарплату на 3000 крон больше, чем получал его коллега в Оломоуце, выполнявший ту же работу.
Суд постановил: работодатели должны платить пражским сотрудникам такую же зарплату, как и в регионах

Согласно судебному решению, работодатель не должен учитывать, что работники в некоторых регионах имеют более высокие расходы на жилье, продукты и услуги. Размер оплаты труда за одну и ту же работу должен быть одинаковым вне зависимости от региона.

«Чешская почта» не согласилась с этим вердиктом. «Методология расчета тарифной заработной платы должна стать предметом более широкой дискуссии, как с экономической, так и с юридической точки зрения, и учитывать соотношение доходов и расходов в разных населенных пунктах», — сказал Матиаш Витик.

«Методика расчета заработной платы применима не только к "Чешской почте", но и к другим компаниям из различных секторов», — добавил он.

Одним из работодателей, отражающих более высокую стоимость жизни при расчете заработной платы сотрудников в Праге, является розничная сеть Lidl. С марта Lidl увеличил стартовую зарплату сотрудников магазинов по всей стране до 28 571 кроны (до вычета налогов), при этом в Праге зарплата для новых сотрудников составит 30 857 крон. После трех лет работы работники магазинов в регионах могут рассчитывать на зарплату в 32 000 крон, а в Праге этот показатель составит 34 286 крон.

Пресс-секретарь Lidl Ивета Барабашова заявила, что Lidl пока не будет комментировать решение суда. «Мы знаем о решении Верховного суда в отношении "Чешской почты" и в настоящее время знакомимся с ним», — добавила она.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
работа Прага Чехия Чешская почта суды зарплата
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