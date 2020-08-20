Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.09
USD
22.05
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
03d 22 °C
Прага может начать выкупать неиспользуемые здания

Прага может начать выкупать неиспользуемые здания

Александра Кириченко 171 0
Пражские власти рассматривают возможность покупки зданий, которые перестали из-за коронавирусного кризиса служить той цели, для которой они были предназначены. В основном это многоквартирные дома, которые раньше использовались как гостиницы или офисы, а теперь опустели.
Прага может начать выкупать неиспользуемые здания

Данную меру предложила партия зеленых как способ сделать жилье в городе более доступным. Выкупленные квартиры предполагается сдавать в долгосрочную аренду. Это помогло бы возвращению жителей в центральные районы.

«У города сейчас есть возможность, не меняя законов, выкупить некоторые отели и хостелы и переоборудовать их обратно в обычные квартиры. Для покупки можно использовать средства из Фонда развития доступного жилья», — сказала Моника Хоракова, одна из руководителей фракции зеленых в Праге 2. Фонд был создан во время предыдущей предвыборной кампании и пополняется за счет доходов от приватизации квартир.

Город уже предпринимает определенные шаги в этом направлении. Как сообщил член жилищного совета Адам Забрански (Пиратская партия), в начале августа пражские власти заказали предварительное исследование рынка и вынесли предложение провести открытый конкурс на наиболее подходящее предложение для покупки жилых помещений. В то же время в совете отмечают, что выкуп квартир по рыночным ценам не представляется возможным.

Забрански отметил, что магистрат стремится комплексно подойти к решению жилищных проблем, и возможный выкуп домов может стать частью стратегии. Также Прага планирует создать собственное муниципальное агентство недвижимости, которое будет помогать желающим арендовать жилье.

Источник: novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
недвижимость квартиры Прага аренда недвижимости
Читайте
по теме 
На Стрелецком острове в Праге выставлен первый дом, напечатанный на 3D-принтере
19.08.2020 20:41 Экономика
На Стрелецком острове в Праге выставлен первый дом, напечатанный на 3D-принтере
979 0
Ипотечные ставки в Чехии достигли минимального уровня за 2,5 года
19.08.2020 09:15 Экономика
Ипотечные ставки в Чехии достигли минимального уровня за 2,5 года
993 0
Самая дорогая вилла в Чехии выставлена на продажу
28.07.2020 09:50 Экономика
Самая дорогая вилла в Чехии выставлена на продажу
10566 0
Чехия заняла шестое место в ЕС по темпам роста цен на квартиры
09.07.2020 09:58 Экономика
Чехия заняла шестое место в ЕС по темпам роста цен на квартиры
3902 0
Последние новости:
19
августа
На Стрелецком острове в Праге выставлен первый дом, напечатанный на 3D-принтере
19.08.2020 20:41 Экономика
На Стрелецком острове в Праге выставлен первый дом, напечатанный на 3D-принтере
979 0
Депутаты одобрили обязательное дистанционное обучение в случае кризисной ситуации
19.08.2020 16:17 Общество
Депутаты одобрили обязательное дистанционное обучение в случае кризисной ситуации
768 0
Где и кому нужно будет носить медицинские маски с 1 сентября. Подробности
19.08.2020 12:52 Общество
Где и кому нужно будет носить медицинские маски с 1 сентября. Подробности
2656 0
Ипотечные ставки в Чехии достигли минимального уровня за 2,5 года
19.08.2020 09:15 Экономика
Ипотечные ставки в Чехии достигли минимального уровня за 2,5 года
993 0
Число умерших от коронавируса в Чехии превысило 400 человек
19.08.2020 08:15 Общество
Число умерших от коронавируса в Чехии превысило 400 человек
774 0
18
августа
После отмены «супергрязной» зарплаты минимальный подоходный налог составит 15%
18.08.2020 17:27 Экономика
После отмены «супергрязной» зарплаты минимальный подоходный налог составит 15%
2351 0
С постамента бывшего памятника Коневу в Праге украли мраморные плиты
18.08.2020 14:11 Общество
С постамента бывшего памятника Коневу в Праге украли мраморные плиты
723 0
Как будут работать школы в новом учебном году
18.08.2020 11:53 Общество
Как будут работать школы в новом учебном году
2615 0
18 августа — последний день для подачи налоговой декларации
18.08.2020 10:09 Экономика
18 августа — последний день для подачи налоговой декларации
753 0
В мультсериале «Симпсоны» появился чешский трамвай
18.08.2020 09:42 Культура
В мультсериале «Симпсоны» появился чешский трамвай
1763 0


Мобильная версия