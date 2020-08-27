В первом полугодии 2020 года в Чехии количество самозанятых лиц увеличилось на 19 тысяч

Число зарегистрированных предпринимателей в Чешской Республике, которые фактически зарабатывают на жизнь самозанятостью, выросло на 19 тысяч — до 1,05 млн человек в первой половине этого года. Это следует из текущих данных Чешского управления социального обеспечения.

В прошлом году количество предпринимателей, включая частных врачей, художников и фермеров, увеличилось на 20 тысяч человек.

Из общего количества самозанятых лиц (OSVČ) количество тех, для кого индивидуальное предпринимательство является основным источником дохода, выросло на 14 тысяч и составило 612 тысяч. Число людей, для которых предпринимательство представляет собой дополнительный заработок, выросло на 5 тысяч и составило 438 тысяч человек.

Большинство предпринимателей зарегистрировано в Праге (189 тысяч), Среднечешском крае (146 тысяч) и Южноморавском крае (116 тысяч).

Ни в одном другом государстве Европейского союза (ЕС) самозанятые лица не имеют такого влияния на экономику страны, как в Чехии. Фирмы, в которых работает от одного до девяти человек, составляют более 95% от общего числа компаний в Чешской Республике и являются крупнейшим работодателем в стране. Более трети всех сотрудников работают в таких небольших компаниях.

Источник: novinky.cz