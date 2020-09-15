Прага предложила увеличить стоимость билетов на общественный транспорт на 8 крон

Стоимость билетов на общественный транспорт в Праге в следующем году может вырасти на 8 крон. Билет на 30 минут будет стоить 32 кроны вместо 24, а билет на 90 минут вырастет в цене с 32 до 40 крон. Годовые проездные подорожают на 365 крон — до 4015 крон.

Об этом заявил заместитель мэра Адам Шейнгерр. Коалиция партий Piráti, Praha Sobě, TOP 09 и STAN еще не согласовала изменение тарифов.

«Материалы все еще дорабатываются, переговоры в коалиции продолжаются», — сказал Шейнгерр. По его словам, переговоры могут завершиться в ближайшие месяцы. Если стороны договорятся, повышение произойдет в конце первой половины следующего года.

Утверждается, что также необходимо решить вопрос о повышении цен на парковку, которое будет связано с увеличением стоимости билетов на общественный транспорт. Некоторые лидеры коалиции говорили о подорожании с января следующего года, но, по словам Шейнгерра, это технически невозможно.

Основная цель — увеличение доходов Транспортного предприятия Праги (DPP), которые сейчас составляют около 4 млрд крон в год. Прага ежегодно субсидирует весь общественный транспорт на сумму около 20 млрд крон.



Источник: novinky.cz