Прага предложила увеличить стоимость билетов на общественный транспорт на 8 крон

Об этом заявил заместитель мэра Адам Шейнгерр. Коалиция партий Piráti, Praha Sobě, TOP 09 и STAN еще не согласовала изменение тарифов.
«Материалы все еще дорабатываются, переговоры в коалиции продолжаются», — сказал Шейнгерр. По его словам, переговоры могут завершиться в ближайшие месяцы. Если стороны договорятся, повышение произойдет в конце первой половины следующего года.
Утверждается, что также необходимо решить вопрос о повышении цен на парковку, которое будет связано с увеличением стоимости билетов на общественный транспорт. Некоторые лидеры коалиции говорили о подорожании с января следующего года, но, по словам Шейнгерра, это технически невозможно.
Основная цель — увеличение доходов Транспортного предприятия Праги (DPP), которые сейчас составляют около 4 млрд крон в год. Прага ежегодно субсидирует весь общественный транспорт на сумму около 20 млрд крон.
Источник: novinky.cz