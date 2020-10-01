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Дефицит бюджета на следующий год в Чехии может составить 320 млрд крон

Дефицит бюджета на следующий год в Чехии может составить 320 млрд крон

Марина Коханкова 672 0
Новый законопроект, который министр финансов Чехии Алена Шиллерова представит на заседании правительства, предполагает дефицит государственного бюджета на следующий год в размере 320 млрд крон.
Дефицит бюджета на следующий год в Чехии может составить 320 млрд крон

Предлагаемый дефицит на 2021 год на 180 млрд крон меньше запланированного кабинетом министров в этом году, однако это второй по величине показатель дефицита бюджета в истории страны. Кроме того, в проекте пока не отражена отмена «супергрязной» зарплаты, вследствие которой доходы госбюджета значительно сократятся. 

«Налоговый пакет на 2021 год в проект бюджета не включен, потому что в данный момент он находится на рассмотрении во втором чтении и мы не знаем результатов голосования», — сказала министр.

Проект бюджета на 2021 год включает в себя повышение пенсий и зарплат учителей. Так, на пособия по безработице будет дополнительно израсходовано 8 млрд крон. Компенсации от государства страховым компаниям за детей, пенсионеров и безработных увеличатся на 30 млрд крон. Повышение зарплаты педагогам на 9% обойдется госбюджету дополнительно в 11 млрд крон. Кроме того, государство планирует направить дополнительные средства на инвестиции и социальные выплаты.

Общие расходы бюджета превысят 1,8 трлн крон, а доход составит около 1,5 трлн. «Мы приняли ряд мер по поддержке экономики, поскольку чешская экономика переживает самый глубокий кризис с 30-х годов», — сказала Шиллерова.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz
 

 

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Темы
бюджет Чехия Министерство финансов
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