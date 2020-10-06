Из-за эпидемии коронавируса в Праге меньше людей ездит на общественном транспорте

Количество пассажиров, который пользуются услугами общественного транспорта в Праге, уменьшилось в период эпидемии коронавируса на 40% по сравнению с прошлым годом.

Транспортное предприятие Праги (DPP) оценивает убыток от снижения продаж билетов в этом году более чем в 1 млрд крон. Это одна из причин, по которой будут ограничены некоторые маршруты общественного транспорта в чешской столице.

Количество пассажиров в метро измеряется датчиками, расположенными во всех вестибюлях метрополитена. «Каждую минуту мы получаем данные с каждой станции, что позволяет нам планировать отдельные мощности, расписание поездов и т.д.», — объясняет Даниэл Шабик, пресс-секретарь DPP.

Сейчас транспортная компания все чаще анализирует статистику количества пассажиров. В результате кризиса с коронавирусом количество пассажиров сократилось более чем на треть. В частности, стало мало туристов и студентов, из-за чего транспортная компания сократила количество маршрутов.

«В настоящее время маршруты сокращены примерно на восемь процентов по сравнению с обычным режимом работы. Это означает, что интервалы немного увеличены, особенно в послеобеденное время», — сказал пресс-секретарь компании ROPID Филип Драпал.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz