Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.98
USD
22.88
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
10n 14 °C
Из-за эпидемии коронавируса в Праге меньше людей ездит на общественном транспорте

Из-за эпидемии коронавируса в Праге меньше людей ездит на общественном транспорте

Марина Коханкова 657 0
Количество пассажиров, который пользуются услугами общественного транспорта в Праге, уменьшилось в период эпидемии коронавируса на 40% по сравнению с прошлым годом.
Из-за эпидемии коронавируса в Праге меньше людей ездит на общественном транспорте

Транспортное предприятие Праги (DPP) оценивает убыток от снижения продаж билетов в этом году более чем в 1 млрд крон. Это одна из причин, по которой будут ограничены некоторые маршруты общественного транспорта в чешской столице.

Количество пассажиров в метро измеряется датчиками, расположенными во всех вестибюлях метрополитена. «Каждую минуту мы получаем данные с каждой станции, что позволяет нам планировать отдельные мощности, расписание поездов и т.д.», — объясняет Даниэл Шабик, пресс-секретарь DPP.

Сейчас транспортная компания все чаще анализирует статистику количества пассажиров. В результате кризиса с коронавирусом количество пассажиров сократилось более чем на треть. В частности, стало мало туристов и студентов, из-за чего транспортная компания сократила количество маршрутов.

«В настоящее время маршруты сокращены примерно на восемь процентов по сравнению с обычным режимом работы. Это означает, что интервалы немного увеличены, особенно в послеобеденное время», — сказал пресс-секретарь компании ROPID Филип Драпал.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Транспортное предприятие Праги транспорт Прага коронавирус
Читайте
по теме 
Прага предложила увеличить стоимость билетов на общественный транспорт на 8 крон
15.09.2020 15:19 Экономика
Прага предложила увеличить стоимость билетов на общественный транспорт на 8 крон
3796 0
Из-за аварии трамваи не будут ездить по улице Ječná как минимум до 8 августа
05.08.2020 14:29 Общество
Из-за аварии трамваи не будут ездить по улице Ječná как минимум до 8 августа
2128 0
С 2022 года бесплатная система Wi-Fi в пражском метро прекратит свое существование
04.08.2020 11:58 Экономика
С 2022 года бесплатная система Wi-Fi в пражском метро прекратит свое существование
3813 0
Мэрия Праги подсчитала: годовой проездной сейчас должен стоить 8422 кроны
29.07.2020 14:30 Экономика
Мэрия Праги подсчитала: годовой проездной сейчас должен стоить 8422 кроны
5464 0
Последние новости:
06
октября
4 февраля хотят объявить Днем чехов, проживающих за рубежом
06.10.2020 13:24 Общество
4 февраля хотят объявить Днем чехов, проживающих за рубежом
402 0
В Праге появилась остановка имени Ольги Гавловой
06.10.2020 10:11 Экономика
В Праге появилась остановка имени Ольги Гавловой
813 0
Правительство передаст чешским школам и детским садам 2,9 млн респираторов
06.10.2020 09:02 Общество
Правительство передаст чешским школам и детским садам 2,9 млн респираторов
386 0
05
октября
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
05.10.2020 16:09 Общество
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
2715 0
Минобразования выделит средства на обучение белорусских студентов в чешских вузах
05.10.2020 12:55 Общество
Минобразования выделит средства на обучение белорусских студентов в чешских вузах
2022 0
Половина пражских отелей может закрыться
05.10.2020 12:02 Экономика
Половина пражских отелей может закрыться
4988 0
На аукционе продана самая дорогая картина в Чехии
05.10.2020 10:28 Культура
На аукционе продана самая дорогая картина в Чехии
2623 0
В Чехии с 5 октября введено чрезвычайное положение
05.10.2020 08:10 Общество
В Чехии с 5 октября введено чрезвычайное положение
6266 0
02
октября
Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19
02.10.2020 14:22 Общество
Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19
2762 1
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
02.10.2020 12:47 Экономика
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
1758 0


Мобильная версия