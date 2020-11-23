Чешская почта сократит более двух тысяч рабочих мест

Чешская почта планирует уволить около 1500 сотрудников в различных регионах страны. В целом к 1 марта 2021 года сокращения затронут 2371 рабочее место, однако некоторые из этих позиций сейчас не заняты. Предприятие уже проинформировало о своем намерении Управление труда и профсоюзы.

Сотрудники будут уволены в рамках мероприятий по повышению эффективности труда, сообщает портал Echo24.cz со ссылкой на переписку между Чешской почтой и Управлением труда. Общая численность сотрудников Чешской почты составляет около 29 тысяч человек. По данным издания, в первую очередь сокращения затронут отделения почты в Праге, увольнять будут не только почтальонов или сотрудников отделений, но и, например, водителей. К 2025 году в рамках долгосрочной стратегии почта планирует ликвидировать в общей сложности около 7000 рабочих мест.

«Информация о прекращении трудовых отношений будет передана сотрудникам, рабочие места которых подлежат сокращению, в декабре», — говорится в письме Чешской почты.

Профсоюзы уже получили информацию о массовых увольнениях из Чешской почты. «Все профсоюзы были письменно проинформированы об организационных изменениях в соответствии с положениями пункта 2 статьи 62 Трудового кодекса 6 ноября 2020 года», — указано в документе.

Профсоюзы уже начали переговоры с почтой. «Мы все еще обсуждаем организационные изменения, пока переговоры не закончены», — сказала Йиндржишка Будвайзерова, председатель координационного профсоюзного комитета.

Источник: seznamzpravy.cz